Минздрав ФРГ считает, что пятой волны коронавируса в стране не избежать

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия пока может сдерживать четвертную волну коронавируса, но нужно готовиться к пятой. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

"Мы должны исходить из того, что пятая волна точно будет, - сказал он. - Волну распространения "омикрона" уже не предотвратить". Лаутербах заявил, что в складывающейся ситуации власти делают ставку на ревакцинацию.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" распространяется быстрее других.

По итогам совещания канцлера Олафа Шольца и премьер-министров земель ФРГ, прошедшего во вторник, было принято решение о том, что самое позднее с 28 декабря в частных квартирах и домах можно будет собираться группами максимум до 10 человек, вне зависимости от того, привиты они или переболели COVID-19. Для детей до 14 лет делается исключение. Крупные мероприятия, включая футбольные матчи, можно проводить, но без зрителей. Это касается всех спортивных, культурных и иных мероприятий. Будут закрыты дискотеки, клубы и бары по всей стране.