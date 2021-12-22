Глава Приднестровья посмертно наградил российского миротворца, спасшего тонувшего ребенка

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский посмертно наградил орденом "За личное мужество" российского миротворца Валерия Евдокимова, который ценой своей жизни спас тонущего мальчика.

"Наградить орденом "За личное мужество" (посмертно) Евдокимова Валерия Ивановича", - говорится в указе, опубликованном в среду на сайте главы непризнанной республики.

Трагедия произошла 1 августа, в тот день Евдокимов отдыхал с семьей на берегу Днестра и услышал крики о помощи. Тонул мальчик, который запутался в заброшенных на дне реки рыболовных снастях. Он бросился на спасение ребенка, помог ему выбраться на берег, а сам, запутавшись в сетях, потерял силы и ушел под воду. Тело миротворца было найдено спасателями через несколько дней, ниже по течению реки. У погибшего осталось двое детей.

Батальон российских миротворцев в Приднестровском регионе Молдавии неоднократно признавался лучшим контингентом миротворческих сил России в горячих точках СНГ. Россияне охраняют склады с устаревшими боеприпасами и вместе с приднестровскими и молдавскими голубыми касками несут охрану блокпостов в зоне безопасности, разделяющей стороны конфликта. За все это время здесь не было ни одной вспышки насилия.