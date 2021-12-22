Intel намерена отправлять в неоплачиваемый отпуск невакцинированных сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Intel намерена отправить в апреле в неоплачиваемый отпуск не привитых от коронавируса сотрудников, если те не смогут обосновать свой отказ религиозными причинами или медицинским заключением. Об этом во вторник сообщило агентство AP .

В ноябре компания обязала работников вакцинироваться или предоставить документы с обоснованием отказа до 4 января. Но ранее не было ясно, какими будут санкции за несоблюдение этого требования. AP добавляет, что компания будет рассматривать справки до середины марта следующего года и начнет отправлять в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля как минимум на три месяца. Причиной для таких мер стало распоряжение президента США Джо Байдена, согласно которому сотрудники федеральных государственных подрядчиков должны быть привиты до 4 января.

Однако законность самого распоряжения еще остается предметом спора, указывает агентство. Федеральный суд в штате Джорджия приостановил его действие, правительство намерено оспорить решение. "Мы внимательно следим за обстановкой в юридическом поле и считаем, что разрешение дела из Джорджии, как и других подобных случаев, займет время. До тех пор мы продолжим информировать наших сотрудников о необходимых действиях", - приводит газета "Орегониан" комментарий Intel.

Согласно информации компании, число ее сотрудников по всему миру составляет 110 тыс. человек. Около половины из них проживают в США, примерно 21 тыс. рабочих мест приходится на штат Орегон.

Как отмечает портал Verge, похожие требования о вакцинации своим работникам предъявили другие крупные американские технологические корпорации, такие как Google, Meta, Microsoft. Однако Apple не входит в их число, уточняет интернет-портал.

По информации газеты The New York Times, авиастроительная компания Boeing на прошлой неделе приостановила требование вакцинироваться из-за ситуации вокруг судебного решения. По данным Boeing, 92% из 110 тыс. ее американских сотрудников привиты или обосновали свой отказ медицинским заключением. От этого требования отказались и в General Electric.