Новую программу по сопровождению детей в летние лагеря запустят в ЯНАО с 2022 года

ТАСС, 22 декабря. Специально обученные авиаволонтеры будут доставлять ямальских детей в летние лагеря в южные города страны в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что почти 7 тыс. юных ямальцев доставят отдельными прямыми рейсами в южные города страны в 2022 году. Для этого авиакомпания "Ямал" введет новое соответствующее расписание с более 100 прямыми рейсами.

"В летний период 2022 года юные ямальцы отправятся прямыми авиарейсами в лагеря Крыма и Краснодарского края. На всех сменах контроль за работой лагеря и педагогической команды будут осуществлять специальные представители округа. Ранее эти функции выполняли сопровождающие, которые отвечают за безопасность детей в дороге и находятся на территории лагеря с начала смены и до ее завершения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что перелет для волонтеров будет бесплатным. Главное отличие - сопровождающие-волонтеры не будут оставаться на базе вместе с детьми, следовательно, в лагерях появятся дополнительные места для юных ямальцев.

На Ямале повышенный спрос на путевки в детские оздоровительные лагеря юга России. ЯНАО - один из немногих регионов России, предоставляющих отдых и оздоровление для детей полностью за счет бюджетных средств, родители оплачивают только проезд к месту отдыха и обратно. В 2021 году за летнюю оздоровительную кампанию отдохнуть в лагерях смогли 5 820 детей, из них 5 008 - на море.