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Пандемия COVID-19

В психиатрической больнице в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Заболели 18 человек

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксировали на территории Тюменской области в ишимской психиатрической больнице. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг COVID-19 среди пациентов ишимского филиала ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (филиал №1). В учреждении заболело 18 человек, контактных - 17 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировали 292 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 87 559 случаев, выздоровели 72 596 человек, полный курс вакцинации прошли 913 693 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,1%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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