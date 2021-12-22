Представители посольства России вручили медаль 99-летней партизанке из Сербии

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" была вручена в среду 99-летней сербской партизанке Наде Лукич. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС атташе по культуре посольства России в Сербии Александр Конаныхин.

"В городе Лозница состоялось торжественное вручение медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" одному из старейших сербских ветеранов, участнице Второй мировой войны, 99-летней Наде Лукич. Нада Лукич ушла в партизанский отряд в 1941 году, а с приходом в Югославию Красной Армии влилась в ее ряды. Вместе со своим мужем Мулиутином Нада Лукич воевала в составе частей 2-го и 3-го Украинских фронтов с осени 1944 года по 18 мая 1945 года, в частности в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Милутин и Нада вместе освобождали Югославию, Венгрию, Австрию и Чехословакию, войну закончили в Праге", - сказал Конаныхин.

По его словам, Нада Лукич рассказала присутствовавшим о войне, показала свою югославские ордена и медали. Милутин Лукич умер 10 лет назад, Нада продемонстрировала военные документы своего мужа - красноармейскую книжку, а также справки на русском языке. Оригиналы советских военных документов самой Нады погибли при пожаре несколько лет назад.

Инициативу наградить ветерана выдвинуло местное отделение Союза организаций бойцов народно-освободительных войн (СУБНОР), идею поддержало российское посольство. Церемония вручения медали прошла в городе Лозница, где проживает Нада Лукич. Награду вручили атташе посольства РФ в Сербии Александр Конаныхин и заместитель атташе по вопросам обороны полковник Евгений Анпилов, в мероприятии приняли участие представители властей города, члены СУБНОР, журналисты.