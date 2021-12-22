Около 20% коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 в Свердловской области свободно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Около 20% коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом в Свердловской области, свободно. Об этом сообщил ТАСС в среду главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

"Около 20%, где-то в 15% реанимационных коек, то есть вот на этом уровне в [Свердловской] области держится свободный фонд коечный", - сказал Харитонов.

Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщил, что в Свердловской области освободили более половины коечного фонда. Под лечение коронавируса отвели около 3,5 тыс. коек.

В Свердловской области действуют система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 22 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 591 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 193 668, выписали 166 910 человек, умерли 9 153 пациента. По данным Крекова, вакцинировались более 55% от всего населения Свердловской области.