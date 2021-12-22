Число екатеринбуржцев, ежедневно вакцинируемых от коронавируса, сократилось вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Количество ежедневно вакцинируемых от коронавируса жителей Екатеринбурга сократилось практически в два раза. Об этом сообщил ТАСС в среду главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

"За последние полторы-две недели количество вакцинируемых сократилось практически в два раза. <…> Еще неделю назад мы прививали 3,5-3,6 тыс. [человек в день], то в последние дни это 1,5 - 1,4 - 1,6 тыс. [человек]", - сказал Харитонов.

Он уточнил, что это связано с предстоящими новогодними праздниками и снижением количества желающих сделать прививку. Дефицита вакцины в регионе нет.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. По данным на 22 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 591 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 193 668, выписали 166 910 человек, умерли 9 153 пациента. Как сообщил на брифинге 21 декабря заместитель губернатора региона Павел Креков, вакцинировались более 55% от общего населения Свердловской области.