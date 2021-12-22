Столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году выбрали Ярославль

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ярославль назван столицей "Тотального диктанта" в 2022 году, об этом в среду ТАСС сообщили организаторы.

"Ярославль", - сообщили организаторы после совещания жюри, которое оценивало презентации претендентов. Этот статус присваивается городу в результате конкурса на один год. В Ярославле будет организована главная площадка акции, на которой 9 апреля диктант прочитает автор текста - писатель Марина Степнова. Также будет доступна онлайн-трансляция.

Как сообщается на сайте акции, основным новшеством конкурса по выбору столицы этого года стал отказ от этапа с открытым голосованием. До 15 декабря команды готовили и отправляли в оргкомитет свои заявки, а 20-22 декабря состоялись онлайн-презентации команд, по итогам которых жюри и определило победителя.

В 2021 году столицей акции стал Якутск, в 2020 году - Санкт-Петербург, в 2019-м - Таллин, в 2018-м - Владивосток.

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.