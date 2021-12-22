Пункт пропуска Дубки под Калининградом может заработать летом 2022 года

ТАСС, 22 декабря. Власти Калининградской области ожидают начала полноценной работы нового пункта пропуска Дубки на границе с Литвой в Калининградской области летом 2022 года, основываясь на информации литовских властей. Об этом сообщил журналистам в среду в кулуарах семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при президенте РФ по науке и образованию губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы уже готовы [пункт пропуска "Дубки"], с нашей стороны все завершено. К сожалению, у наших литовских соседей произошел размыв дороги, они, к сожалению, очень долго ремонтируют эту дорогу. Мы получили уведомление официальное, что к лету предстоящего года они завершат эти работы. Мы очень надеемся, что в следующем году (после начала работы нового пункта пропуска) мы точно уже не будем испытывать никаких сложностей с прохождением пограничного, таможенного контроля, как минимум на нашей границе, в нашем регионе", - сказал Алиханов

Многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки на границе с Литвой в Калининградской области введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Он включает 49 полос для движения транспорта и занимает площадь в 23,5 га, являясь самым крупным в РФ по этим параметрам. Пункт пропуска предназначен для осуществления всех видов государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных при пересечении российско-литовской границы.

Правительство Калининградской области обеспечило расширение подъездных путей к погранпереходу, построив новый 280-метровый мост через Неман и ведущие к нему дороги в обход города Советска.

Строительство пункта пропуска "Дубки" началось в 2015 году. Его ввод в эксплуатацию планировался на 2017 год в рамках федеральной программы "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы", но был перенесен. Стоимость объекта превысила 3 млрд рублей.