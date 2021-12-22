Глава ВЭФ заявил, что ковид следует рассматривать как долгосрочный вызов для человечества

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Проблема COVID-19 представляет собой долгосрочный вызов для человечества, но ему удастся выйти из чрезвычайной ситуации, и оно "научится жить с эпидемией". С таким прогнозом выступил председатель и основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в интервью, опубликованном в среду в швейцарской газете "Блик".

"COVID-19 нужно рассматривать как вызов, который будет преследовать нас в долгосрочном плане", - сказал он. Шваб подчеркнул, что он все равно продолжает оставаться оптимистом в отношении способности человечества "выйти из этой чрезвычайной ситуации". "Эпидемия не исчезнет, однако мы научимся с ней жить", - отметил он. Отвечая на вопрос о том, чем обусловлен его оптимизм, Шваб заявил, что на него "произвела впечатление скорость, с которой мир разработал возможности для производства вакцин".

Говоря о возникших в мире сбоях в цепочках поставок товаров в условиях роста спроса, глава ВЭФ высказал мнение, что в будущем производство станет более децентрализованным и это позволит лучше справляться с непредвиденными ситуациями. "Эта тенденция усилится, потому что мир грозит расколоться на две системы: одна с доминированием Китая, вторая - Запада", - сказал он. По мнению Шваба, речь сейчас идет не о холодной войне типа той, что завершилась более 30 лет назад, а о "динамичной конкуренции, где ставкой является превосходство в эру четвертой промышленной революции".

Глава ВЭФ считает, что человечество вынесет из пандемии урок, который он определил как "сопротивление", пояснив, что имеется в виду сопротивление в сфере медицины, в обеспечении снабжения, а также "личное сопротивление каждого". "В западном обществе люди не привыкли к кризисам", - констатировал он, обратив внимание на "возросшую сложность во всех сферах", а также на "ускорение" темпа жизни. "Тот, кто чувствует себя в опасности, будет думать прежде всего о себе. Это одна из причин поляризации нашего общества", - отметил глава ВЭФ.

Коснувшись причин, побудивших ВЭФ объявить о переносе своей планировавшейся на январь 2022 года встречи в Давосе на начало лета, Шваб пояснил, что в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса возникла "непредсказуемая ситуация". Кроме того, напомнил он, "уровень инфицирования в Швейцарии является сейчас одним из самых высоких в мире", и многие государства, в частности США, "не советуют на настоящий момент своим гражданам посещать Швейцарию". Вместе с тем Шваб заверил, что в начале лета встречу ВЭФ планируется провести именно в Давосе, а не в другом городе.