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Калининград не планирует новых отмен ограничений по коронавирусу до конца года

Послабления ввели в части работы аттракционов, детских комнат и развлекательных центров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области не планируют ослабления действующих ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил журналистам в среду в кулуарах семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета России и Совета при президенте России по науке и образованию губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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"Пока никаких", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то новые послабления ограничений по коронавирусу до конца года. "Послабления у нас уже введены, не в части отмены QR-кодов, а в части работы аттракционов, детских комнат, развлекательных центров - решения уже приняты", - добавил он.

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест. Она распространена на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти, заселение в гостиницы. Действует масочный режим в общественных местах и на транспорте. Заведения общепита могут работать до 23:00, но в новогоднюю ночь им разрешат обслуживать посетителей до двух часов ночи.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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