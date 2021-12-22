Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина, для этого важно налаживать обратную связь с регионами и экспертами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

"Наша главная цель - это кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин.

Он добавил, что удобная среда включает практически все важные для человека вопросы: хорошие больницы, хорошие дороги, качественную воду, комфортные бытовые условия. "Это определяет желание людей оставаться и работать в регионе", - заметил глава кабмина. "Поэтому не менее важно для экспертного совета наладить обратную связь с субъектами Российской Федерации, с нашими регионами. Их позиция о том, как принимаемые правительством меры работают на местах, мне кажется, позволит более точно корректировать наши действия", - продолжил он. Премьер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся быстрее продвинуться в том числе и в достижении национальных целей развития. Мишустин также напомнил, что ранее были сформированы 42 инициативы социально-экономического развития страны, ведется мониторинг мероприятий в рамках национальных проектов.

На встрече председатель правительства предложил обсудить детали дальнейшей деятельности экспертного совета. Правительству очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, заметил Мишустин. По его словам, это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений, которые будут учитывать все аспекты того или иного вопроса.

В связи с этим он подчеркнул, что каждый участник нынешней встречи имеет огромный опыт работы в правительстве или совместно с правительством, понимает, как устроена деятельность кабмина. "Сейчас появилось такое новое поколение экспертов, которое лишено предубеждений, и это хорошо. Мне кажется, их нужно активнее привлекать к работе. Они не будут слепо, как иногда бывает, оглядываться на зарубежный опыт или смотреть на десятки лет назад, способны трезво оценить преимущества или слабые стороны того или иного решения и предложить наиболее эффективный подход", - сказал премьер.

Мишустин добавил, что знает о наличии у членов совета предложений по приоритетным вопросам развития на следующий год. "Я дал соответствующие поручения своим заместителям выстроить системное и конструктивное взаимодействие с советом. И аппарат правительства готов оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Здесь я попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и его заместителя Александра Грибова взять эту работу под личный контроль", - резюмировал глава кабмина.