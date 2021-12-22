Свердловский губернатор предложил закрепить статус межвузовских кампусов законодательно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Создание в регионах России межвузовских кампусов потребует законодательного закрепления этого понятия, сообщил журналистам в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета по науке и образованию.

"Чтобы понять, что такое кампус, нужно четкое определение, что он должен включать в себя, какие особенности в том или ином регионе. <...> Это вопрос юридического статуса, вопрос статуса законодательного применения, что нам обязательно поможет", - сказал Куйвашев.

Он добавил, что создание кампуса в Екатеринбурге "ведется не на бумаге, а в реальном времени". "Мы заявились на грант правительства России на строительство учебных корпусов того кампуса, который создается", - добавил губернатор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов. По его словам, за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, в том числе за счет частных инвестиций. Работа по созданию сети кампусов ведется по поручению президента России Владимира Путина.