Самарский губернатор считает важным вовлекать в научную работу в регионах госкорпорации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Предложения по вовлечению госкорпораций и инновационных компаний в научно-образовательную деятельность регионов России, в том числе создание преференций для индустриальных партнеров, представят на Госсовете по науке и образованию, который планируется в пятницу. Об этом сообщил журналистам после семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Все круглые столы включились с первой минуты буквально в активную работу, и уверен, что результат не заставит себя ждать. Рассчитываю, что уже сегодня к концу дня будут содержательные, по-настоящему дельные, а зачастую и, надеюсь, по-настоящему прорывные предложения о том, как развивать региональный сегмент научно-образовательной деятельности и, конечно же, очень важный вопрос, на мой взгляд, включения в эту повестку индустриальных партнеров - государственных корпораций, акционерных обществ, инновационный компаний", - сказал он.

По мнению Азарова, для выстраивания сотрудничества с компаниями в научно-образовательной сфере требуется создание преференций.

По инициативе президента России Владимира Путина в 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Ранее сообщалось о том, что совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится 24 декабря.