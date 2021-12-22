Более 11 тыс. тонн снега вывезли из Екатеринбурга за сутки, устраняя последствия снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты вывезли более 11 тыс. тонн снега на полигоны Екатеринбурга, где с начала недели установилась снежная погода с обильными осадками. Всего к работам привлекли 533 рабочих и 559 единиц уборочной техники, сообщили в среду в пресс-службе мэрии.

С начала недели в Екатеринбурге идет снег, снегопад осложняет передвижение пешеходов и транспорта, ухудшает видимость на дорогах. На улицах фиксируются девятибалльные пробки. Накануне из-за непогоды на трассе из Екатеринбурга в город Серов ограничивали движение для грузового транспорта.

"Коммунальщики за сутки отправили на полигоны более 11 тыс. тонн снега", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что коммунальные службы круглосуточно расчищают улицы от последствий снегопадов, а также проводят противогололедную обработку. В первую очередь от снега и наледи освобождают оживленные магистрали, тротуары, площадки остановочных комплексов, лестничные марши.

Накануне днем для очистки города было привлечено 204 единицы техники и 404 дорожных рабочих, полигоны приняли почти 2,5 тыс. снега. Ночью на уборке улиц и тротуаров коммунальщики задействовали 355 единиц спецтехники и 129 рабочих. На полигоны отправлено свыше 8,7 тыс. тонн снега. В среду днем службы благоустройства задействуют 380 рабочих и 186 единиц техники.

Как добавили в департаменте информационной политики региона, усиленный круглосуточный режим работы дорожных служб области продлится до полной ликвидации последствий снегопада. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, в западной, центральной и северной части региона выпало до 20 см снега. Постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия на региональных трассах ведут 48 автоматических комплексных постов дорожного контроля.