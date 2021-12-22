В Крыму разработали вакцину от гриппа, способную обеспечить долгосрочный иммунный ответ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разработали вакцину против гриппа, способную обеспечить долгосрочный иммунный ответ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им. Такая вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ", - рассказала младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Оксана Андреева, ее цитирует пресс-служба.

Уточняется, что специалисты готовы приступить к испытанию вакцины на модельных животных - мышах, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности.

"Перспективы у нашей разработки довольно большие, поскольку пандемия коронавируса показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных заболеваний вирусной природы. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальный и будет эффективна в течение нескольких лет", - сказала Андреева, ее слова также приводятся в сообщении.