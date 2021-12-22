"Дочка" Росатома проводит цифровизацию водоснабжения Белгородской области

ТАСС, 22 декабря. Компания "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в госкорпорацию "Росатом") завершила первый этап внедрения в Белгородской области системы "Цифровой водоканал". Как сообщила в среду пресс-служба РИР, развернуты три модуля системы, что позволит минимизировать потери в сетях, сократить количество аварийных ситуаций и в целом повысить эффективность и качество водоснабжения.

Как отмечается в сообщении, в ходе реализации проекта были выбраны наиболее востребованные модули: "Заявки", "Обходчик-контролер", "Центральная панель" - быстро окупаемые решения, не требующие затрат на оборудование диспетчеризации полевого уровня. По итогам внедрения более 130 работников будут избавлены от ведения бумажной документации, а вся соответствующая работа будет переведена в цифровой вид.

"Внедрение системы "Цифровой водоканал" - часть большого комплекса работ по цифровизации городского хозяйства. "Белоблводоканал" обслуживает более миллиона человек на территории Белгорода и 19 районов области. Это более 12 000 км сетей водоснабжения и водоотведения, более тысячи технологических объектов в эксплуатации. Для поддержания высокого качества обслуживания и оптимизации управления нужны современные цифровые инструменты и единое информационное пространство", - приводятся слова первого заместителя губернатора Белгородской области, начальника областного департамента цифрового развития Евгения Мирошникова.

Цифровой водоканал

"Цифровой водоканал" - программно-аппаратный комплекс РИР для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Он обеспечивает эффективный процесс управления предприятием за счет принятия обоснованных оперативных решений в едином информационном пространстве. Внедрение системы позволяет значительно повысить эффективность работы предприятия, надежность водоснабжения потребителей. Модуль "Заявки" предназначен для повышение эффективности ремонтных работ и использования транспортных средств и дорожно-строительной техники через создание единого информационного пространства. Модуль "Обходчик-контролер" позволяет повысить эффективность производственных процессов сбытового подразделения предприятия за счет оптимального распределения человеческих ресурсов, а также контроля состояния приборов учета и снятия их показаний путем использования систем компьютерного зрения. Модуль "Центральная панель" предназначен для обработки, анализа, хранения и визуализации больших объемов данных.

АО "Русатом Инфраструктурные решения" - дивизион госкорпорации "Росатом", разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям "Умный город", "Централизация систем ресурсоснабжения", "Чистая вода". Компания управляет неатомной генерацией в шести городах присутствия Росатома, занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления. В настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов "атомных" городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.