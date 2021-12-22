В Брянской области сняли документальный фильм о жизни узников концлагеря "Дулаг-142"

ТАСС, 22 декабря. Короткометражный документальный фильм об истории фашистского концлагеря "Дулаг-142" и судьбе некоторых из его узников сняли в Брянской области. Об этом в среду сообщил ТАСС автор проекта, руководитель реготделения национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Руслан Прокопишин.

"Фильм называется "Лагерь. Русская ярость" <...>. Это первый российский документальный фильм, снятый в формате Cinema 6k с применением компьютерной графики. Кинокартина ориентирована на молодежь, и мы планируем отправлять его также на международные кинофестивали", - сказал Прокопишин.

Он отметил, что режиссером стал кинодокументалист Олег Алиев, который ранее работал в National Geographic, на российских федеральных каналах, а также изучал тему концлагерей. Длительность фильма составляет 34 минуты, съемки завершены, идет оформление титров и озвучивание кинокартины. По словам Прокопишина, фильм снят на территории бывшего концлагеря "Дулаг-142", где сохранились бараки, в которых содержали узников, карцеры и подъездные пути. Некоторые эпизоды снимались в здании, подвалы которого использовало гестапо во время оккупации региона.

Главная героиня ленты - 16-летняя девушка Мария Сохина, собирательный образ, который авторы создали на основе воспоминаний около 20 оставшихся в живых узников. Она мстит фашистам за смерть родителей, которых расстреляли на ее глазах. "Мы воссоздали облик юного героя по черепу, найденному на территории бывшего лагеря, с применением новейших технологий. В этой работе нам помогали ученые академии наук России, в том числе итальянская ученая-исследователь Стефания Дзини", - добавил собеседник агентства, отметив, что также в фильме рассказывается о партизанском движении на территории региона.

Концлагерь для военнопленных и гражданского населения был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске осенью 1941 года и действовал до 1943 года. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них казнили. По историческим свидетельствам, захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем конкретные места погребений ранее не были определены. С конца мая 2021 года на территории бывшего концлагеря проводятся исследования и поисковые работы для определения границ захоронений. Решается вопрос о присвоении федерального статуса мемориальному захоронению жертв "Дулаг-142".