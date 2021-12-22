В Липецкой области подвели итоги финального этапа конкурса "Юный изобретатель"

ЛИПЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Спайщик филамента и складную стол-парту признали лучшими изобретениями школьников Липецкой области по итогам финального этапа областного конкурса "Юный изобретатель". Об этом рассказал в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что ежегодный смотр, в котором принимают участие школьники региона, проводится в рамках регионального проекта "Дети - новаторы Липецкой области". "Главная цель - вовлечь как можно больше школьников в изобретательство и в итоге добиться, чтобы на производстве стали использовать их изобретения", - пояснил Артамонов.

В этот раз в финал вышли ребята из Липецка, а также Лебедянского и Воловского районов. "Победителями стали ученики Центра молодежного инновационного творчества "Новатор", придумавшие спайщик филамента - пластика, используемого для 3D-принтеров, а также ученик липецкой школы, разработавший вместе с группой учителей модель складного стола-парты", - сказал Артамонов. Также призовые места получила модель "сминателя пластиковых бутылок" и проект машины для опрыскивания сельскохозяйственных культур. "Широкие возможности для занятий техническим творчеством и наукой дает юным липчанам разветвленная система дополнительного образования, созданная в регионе, - это способствует ранней профориентации школьников, помогает как можно шире раскрыть их потенциал и помочь самореализации детей и молодежи в выбранном направлении", - заключил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что конкурс был инициирован региональным отделением всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. "С 2007 года, когда один из липецких школьников получил первый патент, благодаря юным изобретателям появилось около 700 изобретений и творческих решений", - заключили в пресс-службе.