До конца года паромное хозяйство Астраханской области модернизируют

АСТРАХАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области до конца года обновят паромное хозяйство для обеспечения надежного транспортного сообщения сельского населения, проживающего в отдаленных территориях. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГКУ АО "Астраханьавтодор".

Паромы зачастую являются единственным видом транспорта, соединяющим сельские населенные пункты с районным и областным центрами, некоторые села от Астрахани разделены двумя паромными переправами. На многочисленных протоках в дельте Волги, занимающей южную часть Астраханской области, действует около 60 паромных переправ, из них четверть находятся в государственной собственности.

"В декабре 2021 года ГКУ АО "Астраханьавтодор" приобрело три новых несамоходных парома для перевозки пассажиров и автотранспорта, грузоподъемностью 80 тонн. Они будут эксплуатироваться на переправах, находящихся на региональных дорогах. Первое плавсредство уже поступило в пользование ведомства и дислоцировано на переправе "Марфино" Володарского района. Еще два парома для переправы в Камызякском районе ожидаются к выходу с завода до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках модернизации паромного хозяйства ГКУ АО "Астраханьавтодор" завершило капитальный ремонт пяти паромов с заменой их подводной части, палубы, леерных ограждений, аппарелей, спасательных систем и противопожарного инвентаря.

По данным пресс-службы, на период зимней навигации все переправы ведомства укомплектованы резервными буксирными судами.

Ранее сообщалось, что паромное сообщение в Астраханской области нарушалось вследствие маловодья. Так, низкий уровень воды в реке Ахтуба привел к приостановке парома, который доставляет людей и технику на остров Петриков Ахтубинского района Астраханской области. Сообщалось, что для решения проблемы власти региона в дальнейшем планируют заменить паромные переправы на Волге наплавными мостами.