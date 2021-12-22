Кого мы потеряли в 2021 году

2021 год для многих запомнится не только радостными и счастливыми событиями, но и моментами печали и скорби из-за смерти выдающихся людей.

Они подарили нам любимые фильмы и спектакли, устанавливали новые рекорды, вершили судьбы миллионов на политической арене.

В специальном проекте "Ушедшие в 2021 году" мы вспоминаем деятелей культуры, спортсменов, политиков, журналистов, ученых и космонавтов — тех, для кого этот год стал последним в жизни. Александр Градский, Владимир Меньшов, Андрей Мягков, Борис Грачевский, Хелен Маккрори — одни прожили долгую жизнь, другие же ушли от нас слишком рано.

Наиболее яркие моменты из биографий ушедших в 2021 году мы собрали в нашем спецпроекте.