Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев раскритиковал попытки отдельных стран присвоить себе право единолично определять климатическую повестку.

"Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению. Но при этом мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять эту климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - сказал Медведев в ходе межпартийного диалога с политическими партиями стран Латинской Америки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и борьбы с инфекционными заболеваниями.

"Мы считаем необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе тех механизмов, которые существуют в Организации Объединенных Наций и в рамках уже заключенного Парижского соглашения", - добавил председатель "Единой России".

В целом Медведев подчеркнул, что бережное использование природных ресурсов - это общая задача. Он добавил, что "Единая Россия" уделяет этому большое внимание, в том числе в ходе законодательной работы.