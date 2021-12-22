Занятия в школах Ялты отменили из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Ялты из-за непогоды приостановили занятия в школах 23 декабря, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день - 23 декабря. Решение принято штабом ЧС", - написала Павленко.

Она призвала проинформировать всех сотрудников, родителей учеников и воспитанников. "И еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей", - добавила Павленко.

На сайте ГУ МЧС по Крыму со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что ночью и утром 23-24 декабря на Южном берегу Крыма, где расположена Ялта, ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза.

По-прежнему в Крыму действует штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 22-24 декабря. Ночные температуры на полуострове резко понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные - до трех-восьми градусов мороза.