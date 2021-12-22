Пробки в Москве достигли девяти баллов третий вечер подряд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города, на дорогах гололедица и снежные заносы.

По данным на 17:25, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях, либо пользоваться городским транспортом.