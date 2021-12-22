На ВДНХ с 23 декабря пройдут новогодние елки, шоу и мастер-классы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главная выставка страны подготовила для детей и взрослых новогоднюю программу. С 23 декабря гостей ждут праздничные шоу, концерты, спектакли и елки, экскурсии и мастер-классы, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На "Городской ферме" 25, 26, 30 декабря и 2, 3, 6, 7 января пройдут новогодние елки "Приключение в резиденции Деда Мороза" с праздничным квестом, интерактивными играми, экскурсией с кормлением животных. Маленьких гостей в Театре сказок 25 декабря ждет продолжение полюбившейся истории о приключениях Змея Драконыча. А в рамках цикла "Умный Новый год" культурно-просветительского проекта "Знание. ВДНХ" 23 декабря в Центре "Слово" состоится встреча читательского клуба, посвященная зимним праздникам", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в центре "Слово" на мастер-классе "Делаем новогоднюю игрушку" дети познакомятся с затейливым и самобытным стилем письма - русской вязью - и распишут елочное украшение. 25, 26 декабря и с 3 января и до конца праздников в Музее транспорта Москвы будет работать творческая мастерская, где участники смогут сделать своими руками почтовые и поздравительные открытки, соберут гирлянду из оригами и освоят техники создания елочных игрушек.

Также в зимнем сезоне участников проекта ждут новогодние спектакли в павильоне "Рабочий и колхозница", мастер-классы в эколого-просветительском центре "Пчеловодство" и Музее кукол. Обо всех мероприятиях и новинках зимнего сезона 2021/22 на ВДНХ можно узнавать на официальном сайте Выставки.

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово", павильон "Рабочий и колхозница", Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей кукол, павильон "Нефть", Дом музеев, Театр сказок, Международный Центр Балета и другие музейно-выставочные и развлекательные площадки продолжают работу в формате Covid-free. При посещении необходим QR-код. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах также масочный режим.