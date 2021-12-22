В Петербурге впервые в России провели операции для лечения редкого порока сердца у детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Кардиохирурги Детской городской больницы №1 в Петербурге впервые в России провели уникальные операции двум детям по коррекции общего артериального ствола - биологическими протезами были протезированы аорта и легочная артерия. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Уникальность проведенных операций состоит в том, что впервые в позицию аорты и легочной артерии были имплантированы биологические гомографты (протезы, которые состоят из неживых, специально обработанных тканей человека). Медицинские изделия были модифицированы с учетом индивидуальных анатомических особенностей наших маленьких пациентов. Случилось так, что наша команда впервые выполнила такие операции двум детям, которых не решились оперировать коллеги. Обе операции уникальны и прошли успешно для маленьких пациентов", - привели в пресс-службе слова кардиолога Натальи Федоровой.

По данным пресс-службы, общий артериальный ствол в сочетании с тотальным аномальным дренажем легочных вен и недостаточностью трункального клапана является чрезвычайно редким и грозным пороком сердца. Именно с ним появился на свет один из оперированных малышей. Первым этапом лечения стала операция в Национальном медицинском центре сердечно-сосудистой хирургии им. академика А.Н. Бакулева в Москве, затем ребенка долгое время выхаживали в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

В свои 11 месяцев малыш перенес операцию на сердце, операцию по поводу атрезии 12-перстной кишки и ковидную пневмонию, но со временем его состояние начало усугубляться нарастанием недостаточности на единственном клапане, отводящем кровь от сердца. После чего специалисты Детской городской больницы №1 в Петербурге приняли решение провести срочную операцию. Для нее специально были изготовлены биологические протезы для аортальной и легочной позиции.

В лечении детей принимали участие сотрудники всех отделений кардиохирургического профиля Центра. Сейчас оба ребенка выписаны из клиники домой.