Инновации и персонифицированная медицина: опыт Philips

Сегодня в портфеле компании более 450 высокотехнологичных продуктов и услуг. А некоторые модели оборудования производятся на территории нашей страны. Об этом, а также о планах Philips на ближайшие годы, ТАСС поговорил с Михаилом Гончаровым, директором кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ.

– Вы руководитель кластера прецизионной диагностики Philips. Это слово употребляется в обиходе не так часто и не сразу понятно, чем же занимается прецизионная диагностика. Расскажите, пожалуйста, что это и зачем она нужна?

– Прецизионная диагностика - это часть прецизионной или персонифицированной медицины. Ее конечная цель - подбор индивидуальных методов лечения, которые дадут наилучший результат у конкретного пациента. Для пояснения можно привести простой пример. Помните, как в известном фильме героиня подходит к аптечному киоску и просит "что-нибудь от головы"? Это был пример не-прецизионной медицины: один и тот же препарат рекомендовали всем, не учитывая, что кому-то он не помогал совсем, а кому-то помогал слабо. В рамках прецизионной медицины такой "таблетки от головной боли" для всех не может быть, цель персонифицированного подхода - найти лекарство, которое лучше всего поможет конкретному пациенту.

Наибольшую значимость персонифицированная медицина и диагностика приобрели в последние 10–15 лет в онкологии. Во-первых, сегодня мы знаем о раке гораздо больше, например, у того же рака желудка есть порядка ста разновидностей, они лечатся по-разному. Во-вторых, у разных пациентов с одинаковой онкологической патологией одна и та же терапия может привести к разным результатам, это объясняется и генетикой, и другими факторами. Спектр методов лечения сейчас настолько велик, что только персонализированный подход помогает выбрать оптимальный вариант.

И такой подход применим, конечно, не только в онкологии. Постепенно он внедрится во все области медицины.

В марте 2020 года Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня утвердил основные направления работы. Согласно им, до 2023 года в России будет создано девять научных центров, в том числе по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения".

– Как на практике такой подход воплощается в России и что предлагает в этой области компания Philips?

– Я бы не разграничивал Россию и весь остальной мир, потому что в реальности отставание от этой "идеальной картинки" и в нашей стране, и в других странах примерно одинаковое. Но Philips уже сегодня предлагает платформу, на которой можно использовать методы прецизионной диагностики. Это такое глобальное решение, которое включает сам метод исследования, обработку результатов и его интеграцию с результатами других исследований.

Для конкретного пациента это означает, что ему не придется проходить разные виды диагностики в пяти-восьми разных клиниках и самостоятельно собирать результаты, чтобы потом принести врачу пачку бумаг. Все данные объединяются на цифровой платформе, а врачи могут не только их увидеть, но и сравнить данные пациента с обезличенными данными тысяч людей с той же патологией, которые наблюдались и лечились по всему миру. И составить прогноз, какое лечение будет наилучшим для конкретного человека.

– Сложная техника требует особых навыков ее использования. Кроме того, оборудование постоянно обновляется. Как Philips решает проблему обучения?

– Основная сложность здесь состоит даже не в том, как пользоваться, например, УЗ-аппаратом или томографом. Этому можно научиться в течение недели - тренинги для персонала проводят, например, наши специалисты. Но важно ведь не только получить диагностическое изображение, но и оценить его, а для этого необходимы опытные врачи. Проблема дефицита таких кадров стоит очень остро, за неделю такого профессионала не подготовить, и мы ищем решения.

В компании Philips развито профессиональное обучение, для его проведения мы привлекаем ведущих специалистов. Например, практически сразу после введения ограничений в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года мы провели вебинар для врачей ультразвуковой диагностики на тему поражения легких при вирусной инфекции. С тех пор такое актуальное обучение проводится регулярно. А сегодня мы большое внимание уделяем диагностике осложнений после COVID-19 с помощью МРТ.

– Пандемия обострила интерес не только к дистанционному обучению, но и к телемедицине. Есть ли у Philips наработки в этой области?

– Телемедицина - это одно из самых актуальных направлений нашего времени, которое позволяет экономить время и финансы, причем и врачам, и пациентам. Плюс мы перестаем быть ограничены конкретной географической зоной, можем быстро получить второе экспертное мнение, что во многих случаях очень важно.

Как это выглядит практически? Поясню на примере. Philips разработала ультрапортативную ультразвуковую систему, которая делает возможной быструю и точную диагностику в любом месте, где бы ни находились пациент и врач: в машине скорой помощи, самолете санитарной авиации, на месте происшествия. УЗ-решение работает на базе мобильного приложения, благодаря ему для УЗИ достаточно иметь один из трех компактных датчиков и планшет или смартфон - такой набор помещается в карман халата врача. Это устройство дополнено телемедицинским функционалом.

Допустим, где-то в региональном фельдшерско-акушерском пункте фельдшер проводит таким датчиком сканирование, а в областной больнице за сотни километров от него врач видит результаты УЗИ и ставит диагноз. Главное, чтобы был хорошо работающий интернет. Тогда врач может не только увидеть результаты исследования, но и следить за ним в реальном времени, корректируя действия коллеги. Использование портативной УЗ-системы на месте, например, в случае оказания неотложной кардиологической помощи, без посещения специализированного диагностического кабинета, позволяет сократить время принятия врачебного решения в 8–9 раз.

По данным исследования Philips "Индекс здоровья будущего 2021", 32% лидеров в сфере здравоохранения в России считают переход к обеспечению дистанционной/телемедицинской помощи текущим приоритетом. До 2020 года ежегодные темпы роста телемедицины в России прогнозировались на уровне от 10 до 15%, но пандемия изменила ситуацию. 53% респондентов назвали телемедицину одной из цифровых медицинских технологий, в которую сегодня они планируют вкладывать больше всего ресурсов.

– Компания Philips начала локализацию производства в России еще в 1990-е годы. На каком уровне находится это направление сейчас? Соответствует ли планам компании?

– Philips - один из пионеров этого направления. Мы действительно начали организацию производства в России в 1990-е годы, когда по лицензии выпускали в Санкт-Петербурге линейные ускорители для лучевой терапии онкологических заболеваний. Всего было сделано около ста аппаратов. С 2017 года мы производим ультразвуковые аппараты и компьютерные томографы в Истринском районе Московской области. Производство ведется совместно с компанией "Рентгенпром", которая входит в группу компаний "Амико". В этом году мы расширили производство в Истре и августе представили первый высокопольный магнитно-резонансный томограф Philips. Мы первыми в стране начали серийное производство таких аппаратов.

В целом можно сказать, что компания Philips удовлетворена процессом локализации в России. Выполнение производственных планов обеспечивается на 100%, качество продукции также полностью соответствуют строгим требованиям концерна. Но в то же время мы планируем расширять портфель локализованного оборудования и увеличивать глубину локализации, больше компонентов для нашей техники производить в России и больше процессов осуществлять именно здесь.

Мощность производства магнитно-резонансных томографов Philips в Московской области составит 50 аппаратов в год, но при необходимости объемы производства можно будет увеличить в два раза. В ближайшие пять лет в развитие этого проекта планируется направить инвестиции в объеме 5 млн долларов. Российские заказчики Philips смогут в доступные сроки получить кастомизированное решение, соответствующее требованиям лечебного учреждения.

– Если говорить о десятилетней перспективе, какие основные направления для развития Philips вы бы выделили?

– Для России, конечно, приоритетом является локализация производственных процессов. Вторым важным направлением будет обучение врачей, здесь перед нами открылись новые возможности, мы будем и дальше переводить его в цифровой формат.

И, наконец, есть еще одно важное направление - развитие цифровых технологий, в частности связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Пандемия, о которой мы уже не раз сказали, дала высокую нагрузку на врачей, в особенности на рентгенологов. И если раньше они относились к ИИ с опаской, полагая, что искусственный интеллект может в будущем заменить специалиста, то теперь ясно, что врач, умеющий работать с технологией, заменит того, кто не умеет ею пользоваться.

Уже сегодня существуют технологии, которые облегчают врачам проведение рутинных исследований, в частности во время скрининговых программ, когда необходимо проверить сотни снимков на предмет признаков рака молочной железы. Искусственный интеллект может "отсеивать" изображения, где отклонений нет, и направлять специалистам те из них, которые требуют дополнительной оценки.

Еще одно направление - случайное обнаружение заболеваний. Например, во время пандемии в базах данных медицинских учреждений накопилось много снимков легких пациентов, полученных с помощью компьютерной томографии. Искусственный интеллект способен анализировать уже готовые изображения и находить на них симптомы рака легких.

Созданием подобных инструментов ИИ занимаются и в наших лабораториях Philips Research по всему миру, в том числе в России. Мы верим, что такие технологии станут еще одним шагом на пути к системе здравоохранения будущего, когда врачи смогут выявлять патологии на самых ранних стадиях и оказывать пациентам научно обоснованную, качественную и персонализированную медицинскую помощь.