Власти Воронежа выкупят левобережные очистные сооружения, из-за которых поступают жалобы

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Воронежской городской думы единогласно поддержали покупку городскими властями левобережных очистных сооружений, из-за заброшенности которых в Воронеже люди много лет жалуются на плохой запах на улицах. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Воронежа.

"Депутаты поддержали единогласно <..> приобретение имущества левобережных очистных сооружений в муниципальную собственность. Соответствующая "дорожная карта" согласована правительством Воронежской области, а ее реализация находится на контроле главы города Вадима Кстенина. Приобретение планируется осуществить за счет средств городского и областного бюджетов", - сообщила она.

По данным пресс-службы мэрии, правительство региона включило приобретение сооружений в областную адресную инвестиционную программу для дальнейщего приведения в порядок с привлечением внебюджетных средств. Жители Воронежа с 2018 года жалуются на плохой запах на улицах города, причиной которого стали нарушения технологического режима на левобережных очистных сооружениях. Власти Воронежской области рассчитывали, что к началу 2020 года частная компания за 300 млн рублей построит цех механического обезвоживания осадка, в разы уменьшив площадь своих иловых карт и таким образом устранив проблему плохого запаха в городе.

В 2021 году губернатор региона Александр Гусев предложил мэрии выкупить эти очистные сооружения и передать их в концессию по конкурсу. В июне 2021 года инспекторы управления Росприроднадзора по Воронежской области предъявили к руководству компании "Левобережные очистные сооружения" в Воронеже требование заплатить около 1 млрд рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде с 2015 года.

Воронеж разделен водохранилищем на правобережную и левобережные части, в каждой имеются свои очистные сооружения. Правобережные принадлежат "Росводоканалу-Воронеж" и принимают стоки с Центрального, Коминтерновского, Советского и части Ленинского районов, в конце 2018 года компания за 426 млн рублей построила цех механического обезвоживания осадка. Левобережные очистные сооружения принадлежат одноименной компании и принимают стоки Железнодорожного, Левобережного, части Ленинского районов Воронежа.