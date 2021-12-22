Саратовский губернатор поручил проверить работу терминалов в автобусах

ТАСС, 22 декабря. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил наладить работу терминалов в общественном транспорте Саратова, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Ранее в среду из-за неработающих терминалов из маршруток в Саратове высадили нескольких детей, а также беременную женщину, так как у них не было наличных для оплаты проезда.

"Сегодня поступают многочисленные сообщения о том, что в общественном транспорте города Саратова не работают терминалы для оплаты за проезд. Поручил срочно разобраться в ситуации, исправить ее. Недопустимо выгонять людей из транспорта в такой сильный мороз", - цитирует пресс-служба Радаева.

Глава региона также поручил председателю областного правительства Роману Бусаргину, зампреду Александру Соловьеву и министру транспорта Алексею Петаеву взять эту проблему на контроль. "Считаю, что должны отреагировать и правоохранительные органы", - отметил Радаев.

В пресс-службе мэрии Саратова добавили, что большинство перевозчиков обслуживаются в Газпромбанке, у которого произошли сбои в программе. "Специалисты работают над устранением проблемы. Жалобы в связи с данной ситуацией сегодня поступали в адрес "Транспортного управления", они были единичные, каждая рассматривается индивидуально. Безусловно, если говорить об инциденте на маршруте №3, высадка пассажиров и хамское поведение недопустимы. К водителю будут предприняты меры со стороны работодателя", - сообщили там. В администрации рекомендовали пассажирам иметь при себе наличные средства до восстановления работы платежных устройств. При этом в электротранспорте терминалы работают исправно.