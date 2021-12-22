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Новый год и Рождество

Глава Камчатки исполнит новогоднее желание девочки, мечтавшей о ноутбуке

Владимир Солодов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

ТАСС, 22 декабря. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечту девочки Полины, которая просила о ноутбуке.

"Полина мечтает о ноутбуке Lenovo, Камчатский край, 12 лет. Ноутбук - это практично. Развивающий подарок у Полины будет, перед Новым годом желание Полины обязательно исполним", - сказал он на семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте России по науке и образованию.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.

Совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится в пятницу, 24 декабря.

Теги
РоссияНовый год и РождествоКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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