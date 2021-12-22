В Думу вносят проект о проверке кандидатов на владение оружием органами ФСБ и МВД

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД будет внесен в среду в Госдуму, сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия. <...> Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, также проверка сможет проводиться и в отношении владельцев оружия, порядок ее проведения определит кабмин РФ.

В случае выявления информации о причастности кандидата к организованной преступности или о намерениях использовать оружие в преступных целях об этом оповестят Росгвардию, в выдаче разрешения на оружие будет отказано. Хинштейн уточнил, что срок действия отказа составит год, обжалование будет возможно в судебном порядке.

"Необходимо понимать, что огнестрельное оружие - это не просто "мужской аксессуар", а в первую очередь - источник повышенной опасности. На фоне, увы, участившихся чрезвычайных происшествий с оружием, не говоря о случаях так называемого "шутинга", государство обязано обеспечить защиту жизни и здоровья своих граждан", - написал депутат. Он добавил, что на этом работа, направленная на усиление госконтроля за оборотом оружия, не заканчивается.