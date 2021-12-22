Опрос: более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей США считают, что социальная сеть Facebook оказывает негативное влияние на общество. Это следует из опубликованных в среду результатов опроса, проведенного газетой The Washington Post и Schar School (при Университете Джорджа Мейсона).

Соответствующей точки зрения придерживаются 56% участников исследования. В том, что Facebook оказывает положительное влияние на общество, уверены 10% респондентов, еще 33% считают, что социальная сеть не оказывает ни положительного, ни отрицательно влияния.

Кроме того, исследование показало, что более половины пользователей в США так или иначе не доверяют администрации Facebook, а также социальных сетей Instagram, TikTok, мессенджера Whatsapp и онлайн-видеохостинга YouTube в вопросе обеспечения ответственного подхода к информации и данным об интернет-активности пользователей. В целом 64% опрошенных также заявили, что власти США, по их мнению, должны в большей степени контролировать то, как технологические компании обеспечивают безопасность данных пользователей.

Опрос проводился с 4 по 22 ноября среди 1 122 совершеннолетних жителей США, среди которых было 1 058 интернет-пользователей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,5 процентного пункта.