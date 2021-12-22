В Псковской области подали свыше 10 тыс. заявок на участие в программе догазификации

ТАСС, 22 декабря. Количество заявок для участия в программе догазификации в Псковской области к концу 2021 года составило около 10,2 тыс. Об этом в среду сообщили управлении информации ПАО "Газпром" по итогам встречи председателя компании Алексея Миллера с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

"Идет сбор заявок на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Получено уже около 10,2 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в план-график программы догазификации в регионе попали около 32 тыс. домовладений в 168 населенных пунктах. Больше всего точек для подключения к газопроводу ожидается в Псковском районе, Великих Луках и Невеле.

Параллельно продолжается газификация Псковской области. В 2021 году "Газпром" завершил проектирование межпоселковых газопроводов в Новоржеве и Пушкинских горах. Новые сети позволят обеспечить природным газом несколько тысяч домов и квартир, а также котельные. Продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции (ГРС) "Новосокольники" к трем деревням Куньинского и Новосокольнического районов.

Кроме того, при поддержке "Газпрома" в 2021 году в регионе построили 11 школьных стадионов, где есть условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, а также предусмотрена легкоатлетическая зона для сдачи норм ГТО.

В конце 2020 года Псковская область подписала с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации области до 2025 года с объемом вложений 8,4 млрд рублей.