Более 130 млн рублей направят на поддержку ковидных госпиталей в Смоленской области

ТАСС, 22 декабря. Смоленская область получит из федерального бюджета почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей. Планируется, что средства направят на ремонт или замену оборудования, используемого при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"В соответствии с распоряжением правительства России - его подписал премьер-министр Михаил Мишустин - в Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей", - сообщил Островский.

Он отметил, что деньги направят на ремонт либо замену оборудования, которое используется при лечении заболевших коронавирусом, а также закупку расходных материалов и средств индивидуальной защиты для медперсонала. "На данный момент, как мне доложили, в региональных учреждениях здравоохранения сформирован необходимый запас кислорода, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Запас кислорода обеспечен на трое суток, СИЗов и медикаментов - на два месяца", - добавил губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила рост заболеваемости коронавирусом в шести регионах России, в том числе в Смоленской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 декабря, в регионе с начала пандемии выявили 83 218 случая заражения коронавирусом, из них 228 - за последние сутки. Выздоровели 66 418 человек, умерли 2,3 тыс. пациентов. Коллективный иммунитет составляет 57,3%.