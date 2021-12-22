Самый большой искусственный каток Петербурга открылся на Елагином острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Искусственный каток площадью 4 000 кв. м, который сможет работать при температуре воздуха до плюс 8 градусов, открылся в среду в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по культуре. На площадке ежедневно будут действовать часы бесплатного катания.

"Традиционно, открытый каток в ЦПКиО им. С. М. Кирова - один из самых популярных в Санкт-Петербурге, однако он всегда был покрыт натуральным льдом, устанавливающимся в морозы, что не позволяло поддерживать его в периоды оттепели. Из-за частых перепадов температур в последние годы заливной каток практически не работал. Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до плюс 8 градусов", - рассказали в комитете.

Для создания праздничной атмосферы на катке разместили нарядную ель, гирлянды и световые проекции. Кроме того, как рассказали в городском комитете по информатизации и связи, работу ледовой площадки будет сопровождать "уникальная система распределенного звука, которая позволит почувствовать себя на живом концерте". Рядом с катком будет работать рождественский арт-маркет с украшениями ручной работы, имбирными пряниками, деревянными ретро-игрушками и другими новогодними сувенирами. Там же можно будет найти согревающие напитки и выпечку.

"Большой каток на Елагином острове станет первым открытым искусственным катком в городе, где будут действовать часы бесплатного катания - ежедневно с 09:00 до 11:00. Для гостей будут работать гардероб, прокат и заточка коньков, также на площадке есть тренажеры для катания и защитные комплекты. На каток можно приходить и со своими коньками", - добавили в комитете. Приобрести билеты можно онлайн на сайте парка, а также в кассах Большого катка.

Отмечается, что Большой каток на Елагином острове создан при финансовой и организационной поддержке правительства города по личному поручению губернатора Санкт-Петербурга.