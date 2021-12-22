Сборная МЧС РФ по хоккею обыграла сборную МЧС Белоруссии на Красной площади со счетом 3:1

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной МЧС России победили в товарищеском матче на Красной площади сборную своих коллег из Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.

Традиционный матч приурочен ко Дню спасателя РФ, который отмечается 27 декабря. В этом году игра также посвящена 75-летию первого чемпионата страны по хоккею. Из-за холодной погоды периоды решено было проводить по 15 минут. "Наши братья-белорусы настояли, мы им предлагали уйти под крышу. Они сказали: "Мы сюда едем ради Красной площади". Как мы могли им в этом отказать?, - сказал журналистам врио главы МЧС России и капитан команды Александр Чуприян.

Перед началом игры была объявлена минута молчания по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Счет открыли хоккеисты МЧС России ближе к концу первого периода. Во втором забросили еще шайбу, на которую белорусы ответили одной, но почти сразу получили третью в свои ворота. В последнем периоде, несмотря на по-дружески ожесточенную борьбу и назначенный штрафной за нарушение россиян, голов не было. В итоге встреча закончилось со счетом 3:1 в пользу российских спасателей.

"Ребята, вы видите, что творят? Когда они служат? У меня такое ощущение, что они всю жизнь занимались этим спортом", - поделился мнением с журналистами Чуприян, пошутив напоследок, что хоккей помогает ему полюбить стоматологов.