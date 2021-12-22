В Угличе открыли трехмерную тактильную модель дворца царевича Димитрия

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Трехмерная тактильная модель памятника культурного наследия Россия Дворца царевича Димитрия открылась в среду в Угличе, модель создали для слабовидящих посетителей Угличского кремля. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

"Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" открыл в Угличе трехмерную тактильную модель памятника культурного наследия России - Дворца царевича Димитрия. Это первый шаг в реализации социокультурного проекта "Особый взгляд на "Золотое кольцо", направленного на адаптацию исторических объектов и музейных экспозиций для восприятия людей с инвалидностью по зрению", - говорится в сообщении.

До 2023 года ключевые архитектурные объекты восьми городов Золотого кольца станут доступными для слабовидящих туристов, шесть объектов установят на территории Ярославской области. В городах появятся трехмерные копии достопримечательностей, памятников и музейных экспонатов, это позволит незрячим туристам познакомиться с объектами историко-культурного наследия на знаменитом маршруте. "Проект позволит расширить возможности для путешествий по Золотому кольцу и дать импульс для развития социально ориентированного сервиса в этом направлении", - приводит пресс-служба слова и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

В регионе для слабовидящих планируется адаптировать Церковь Ильи Пророка в Ярославле, Успенский собор и Звонницу Ростовского кремля в Ростове, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Церковь царевича Димитрия "На крови" в Угличе. Рядом с каждой моделью будут размещаться информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности.

"В свое время мы приняли решение создавать инновационные подходы в работе с людьми с нарушениями зрения. Это проект - особый взгляд на архитектурную достопримечательность, позволяющий разорвать привычный нам с детства музейный шаблон "руками не трогать". Причем, это особый взгляд не только для целевой аудитории, но и для всех посетителей музея, которые получают возможность увидеть архитектурную достопримечательность под разными ракурсами. Модель - не просто копия или арт-объект, а именно историческая реконструкция в масштабе 1/100", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Владимира Плехова.

Социокультурный проект "Особый взгляд на "Золотое кольцо" реализуется благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при поддержке Министерства культуры России и в партнерстве с информационным агентством ТАСС. Проект предполагает установку уличных металлических тактильных моделей памятников архитектуры и культурного наследия России, часть из которых является объектами культурного наследия ЮНЕСКО.