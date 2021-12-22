Удаленное обучение в школах Смоленска продлили на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ

ТАСС, 22 декабря. Дистанционный формат обучения во всех школах Смоленска продлили с 23 декабря еще на неделю в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди детей. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Письмо от управления Роспотребнадзора поступило. Таким образом, с завтрашнего дня в школах города еще на неделю продлевается дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ отмечено как по области, так и в Смоленске с 13 по 19 декабря. Рост заболеваемости фиксируется среди детей 7-14 лет и старше 15 лет.

Ранее планировалось, что удаленное обучение во всех школах города будет длиться с 16 до 23 декабря. На момент принятия этого решения показатель превышения эпидпорога в целом по региону составлял около 74%, в том числе в возрастных группах 7-14 лет и старше 15 лет.

