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Песков назвал "ковбойской реальностью" ситуацию с блокировкой российских СМИ за границей

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение германского медиарегулятора снять с вещания в Европе телеканал RT DE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новой "ковбойской реальностью" ситуацию с блокировкой российских СМИ за границей. Так в интервью НТВ он прокомментировал решение германского медиарегулятора снять с вещания в Европе телеканал RT DE.

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Он отметил, что Россия должна реагировать на такие выпады, так как "блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, всему, чему можно".

"Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают все что хотят. Такая у нас "ковбойская реальность", и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", - сказал Песков.

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ГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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