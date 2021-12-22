Песков назвал "ковбойской реальностью" ситуацию с блокировкой российских СМИ за границей

Он отметил, что Россия должна реагировать на такие выпады, так как "блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, всему, чему можно".

"Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают все что хотят. Такая у нас "ковбойская реальность", и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", - сказал Песков.