Прибывшие в РФ до 29 декабря иностранцы должны пройти дактилоскопию при последующем въезде

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иностранные граждане, въехавшие в Россию до введения обязательной дактилоскопии и фотографирования, должны будут пройти ее при последующем въезде в страну. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Для таких иностранных граждан [кто уже находится и въехал на территорию РФ до 29 декабря 2021 года] необходимость обязательного прохождения процедур [дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования] возникает при последующем въезде в РФ в общем порядке", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в связи с тем, что обязательная государственная дактилоскопия и фотографирование проводятся однократно с выдачей подтверждающего документа, не имеющего срока действия, иностранные граждане, которые въехали в Россию до 29 декабря 2021 года, вправе заблаговременно пройти процедуру, не дожидаясь факта выезда за пределы страны и последующего въезда.

При этом иностранцы, ранее прошедшие процедуру дактилоскопии и фотографирования, освобождаются от ее повторного проведения. "Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в том числе при получении патента, освобождаются от проведения данных процедур", - пояснили в МВД, добавив, что такие иностранные граждане могут обратиться для получения документа, подтверждающего их прохождение, в территориальный орган МВД России по месту фактического нахождения.

С 29 декабря в РФ вступает в силу закон, обязывающий иностранных граждан проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование.