Власти ФРГ ужесточили правила въезда из стран с распространением мутаций коронавируса

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ из-за штамма "омикрон" ужесточило правила въезда из стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду решении кабмина Германии.

Все прибывающие из стран, включенных в перечень зон распространения мутаций, независимо от того, привиты они или переболели, до сих пор вынуждены отправляться на 14-дневный карантин. Новшеством является то, что отныне каждый желающий въехать в ФРГ из этих государств обязан предъявлять негативный результат ПЦР-теста, причем это касается всех старше шести лет. ПЦР-тест должен быть действительным в течение 48 часов.

Сейчас в списке стран с широким распространением мутаций коронавируса находятся африканские государства Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР, а также Великобритания.

Ранее в Институте имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) выразили опасение, что распространение штамма "омикрон" грозит обострить ситуацию с коронавирусом и в Германии.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.