Житель Тулы выиграл автомобиль в викторине среди вакцинировавшихся от коронавируса

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Тулы по итогам третьего розыгрыша региональной викторины среди участников кампании по вакцинации от ковида выиграл кроссовер. Еще несколько человек в качестве призов получили смарт-часы, смартфоны и телевизор, сообщила в среду пресс-служба Общественной палаты Тульской области.

"В Общественной палате Тульской области вручили призы победителям очередного розыгрыша викторины "Иммунитет+". В этот раз главным призом викторины стал автомобиль марки Haval Jolion. <...> Также в списке призов: смарт-часы, смартфоны и телевизор", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Отмечается, что обладателем автомобиля стал житель Тулы. "Я три года мечтал поменять свою машину, но все никак не складывалось. А тут такой новогодний подарок. За рулем я 16 лет и, можно сказать, с утра до вечера: отвожу детей в школу и садик, вечером забираю, по работе тоже всегда на машине", - приводит пресс-служба слова победителя викторины.

Ранее сообщалось, что в предыдущем розыгрыше викторины жительница Тулы выиграла квартиру в микрорайоне Северная Мыза.

Викторина началась 1 ноября по инициативе Общественной палаты региона с целью повышения активности участия населения в прививочной кампании и поощрения вакцинировавшихся. Принять участие в викторине могут жители старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против коронавируса и имеют действующий сертификат. Среди призов - смартфоны, бытовая техника и электроника, легковые автомобили и однокомнатные квартиры в Туле. Согласно положению о викторине, она будет проводиться до 20 февраля 2022 года.