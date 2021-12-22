С 23 декабря заработает корпус хирургии астраханской областной больницы

АСТРАХАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Хирургический корпус астраханской Александро-Мариинской больницы, ранее перепрофилированной под ковид-госпиталь, с 23 декабря возобновляет оказание плановой медицинской помощи астраханцам по 12 направлениям. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области наблюдается стабильная ситуация, количество госпитализированных ковид-пациентов снижается, что позволяет перепрофилировать ковидные койки для оказания плановой медицинской помощи.

"С 23 декабря отделения хирургического профиля Александро-Мариинской областной клинической больницы возобновляют работу в плановой форме, в том числе с возможностью оказания экстренной помощи. Работу в штатном режиме начинают следующие отделения: хирургия, торакальное отделение, урология, колопроктология, оториноларингология, хирургия сосудов, офтальмология, травматология, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, травматолого-ортопедическое отделение и гинекология", - говорится в сообщении. В учреждении также будут оказывать экстренную помощь по четырем направлениям: "оториноларингология", "сочетанная травма", "челюстно-лицевая хирургия", "офтальмология".

Как уточнили в пресс-службе, ковидный коечный фонд составляет около 1 тыс. коек, в стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 790 человек, свободным остается 20% коечного фонда, на амбулаторном лечении находятся 2 319 астраханцев.

По данным пресс-службы, план по вакцинации населения от коронавируса в Астраханской области выполнили на 72%, первый этап иммунизации прошли более 445 тыс. астраханцев, завершили вакцинацию свыше 373 тыс. человек.

В Астраханской области за минувшие сутки зафиксировали 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировали 79 542 случая заражения COVID-19, умерли 2 332 человека.