Суд в Польше вынес решение об экстрадиции в США обвиняемого в киберпреступлениях украинца

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Суд польского города Люблин вынес решение, позволяющее экстрадировать в США обвиняемого в киберпреступлениях гражданина Украины Ярослава Васинского. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Во вторник суд в Люблине постановил экстрадировать Васинского в США. Его адвокат Лешек Чихон отказался сообщить, будет ли он подавать апелляцию, и сказал, что его клиент не хочет общаться со СМИ", - информировало агентство.

В начале ноября американские власти предъявили обвинения, связанные с кибервымогательством миллионов долларов у американских компаний, россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому - подозреваемым участникам хакерской группировки REvil. Позднее стало известно, что Васинский задержан в Польше.