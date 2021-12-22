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Суд в Польше вынес решение об экстрадиции в США обвиняемого в киберпреступлениях украинца

Адвокат Ярослава Васинского отказался сообщить, будет ли он подавать апелляцию

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Суд польского города Люблин вынес решение, позволяющее экстрадировать в США обвиняемого в киберпреступлениях гражданина Украины Ярослава Васинского. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Во вторник суд в Люблине постановил экстрадировать Васинского в США. Его адвокат Лешек Чихон отказался сообщить, будет ли он подавать апелляцию, и сказал, что его клиент не хочет общаться со СМИ", - информировало агентство.

В начале ноября американские власти предъявили обвинения, связанные с кибервымогательством миллионов долларов у американских компаний, россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому - подозреваемым участникам хакерской группировки REvil. Позднее стало известно, что Васинский задержан в Польше.

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