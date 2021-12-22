Башкирскому геопарку "Янган-Тау" присвоили статус Глобального геопарка ЮНЕСКО

ТАСС, 22 декабря. Башкирский геопарк "Янган-Тау" получил сертификат о присвоении статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО на юбилейном общем собрании Комиссии России по делам организации, сообщил в среду на своей официальной странице во "ВКонтакте" глава Башкирии Радий Хабиров.

"На юбилейном общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО министр иностранных дел страны Сергей Лавров вручил нам сертификат о присвоении нашему геопарку "Янган-Тау" статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО. Это итог большой работы энтузиастов - ученых республики во главе с профессором Ларисой Николаевной Белан и директором санатория "Янган-Тау" Альфредом Рашитовичем Акбашевым. Продолжим развивать инфраструктуру геопарка "Янган-Тау". В ближайшие два года в память о нашем национальном герое Салавате Юлаеве построим здесь геологический музейный комплекс "Мечетлино" и историко-культурный комплекс "Земля Салавата", - говорится в сообщении.

Хабиров отметил, что второй региональный геопарк "Торатау" в этом году также вошел в список 16 территорий - претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Планируется, что в следующем году территорию посетит делегация экспертов этой организации. В ближайшие два года на территории "Торатау" появятся новые туристические объекты - этнокомплекс и экологическая тропа, которая позволит комфортно подниматься на вершину одноименного с геопарком шихана. Кроме того, здесь начнется строительство капитального визит-центра.

Власти республики также готовят заявки природно-геологического памятника "Башкирские Шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау" для включения в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации "Природный объект". Кроме того, власти завершили подготовку заявки на включение объекта "Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации "Культура". "Речь идет о красочных наскальных доисторических изображениях, сделанных в эпоху палеолита 14-19 тыс. лет назад", - объяснил Хабиров. Весной 2022 года планируется открыть историко-культурный музейный комплекс "Шульган-Таш" с конференц-залами, детским научным центром, современными лабораториями, просторными фондохранилищами.