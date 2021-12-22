В Севастополе в уборке последствий рекордного снегопада задействовали 1 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя направили на ликвидацию последствий рекордного за последние несколько лет снегопада 1 тыс. сотрудников коммунальных и дорожных служб, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"За минувшие сутки выпало 11,6 мм снега, за ночь - 7 мм. По информации Центра гидрометеорологии Севастополя, подобные снегопады случаются раз в несколько лет, последние были в январе 2017-го и до этого - в феврале 2010 года. Коммунальщики и дорожники работают круглосуточно. 1 тыс. человек и более 50 единиц техники занято на уборке последствий обильного снегопада. К работе привлечены все", - написал он.

Развожаев уточнил, что речь идет как о специализированной дорожной технике "подведов" департаментов транспорта и городского хозяйства, так и технике подрядчиков и управляющих компаний. Уже использовали около 800 тонн песчано-соляной смеси.

По словам губернатора, из-за погодных условий пришлось убрать с линии половину троллейбусов и перекрыть транспортное сообщение в бухте. Сегодня остались дома школьники, которых подвозит специализированный автобус.

"В правительстве работает координационный штаб, куда оперативно стекается вся информация о ситуации во дворах и на дорогах. Профильные специалисты регулярно отвечают на запросы жителей и средств массовой информации. До прекращения снегопада прошу севастопольцев по возможности не пользоваться личным транспортом и оставаться дома", - добавил он.

Ране сообщалось, что снегопад и гололедица вызваны перетоком арктических холодных воздушных масс. Подобная погода, как ожидается, сохранится в городе до пятницы.