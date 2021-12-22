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Новый год и Рождество

Песков: для Путина очень важно помогать детям, чьи предновогодние желания он исполняет

Пресс-секретарь президента заявил, что глава государства не только исполняет мечты детей, которые они указывают на шариках в рамках предновогодней благотворительной акции "Елка желаний", но и пытается в целом улучшить жизнь ребят

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Россия-24" заявил, что Владимир Путин не только исполняет мечты детей, которые они указывают на шариках в рамках предновогодней благотворительной акции "Елка желаний", но и пытается в целом улучшить жизнь ребят.

"Президент очень ответственно относится, и эмоционально даже, я бы сказал, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой елки. Конечно, для него это каждый год внутренне, по-человечески, очень ответственный процесс", - сказал Песков.

"Вы видите, что он не только буквально выполняет сами желания, но пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути", - добавил пресс-секретарь.

Говоря о том, участвует ли он сам в "Елке желаний", Песков заметил, что "мы все в жизни не с этой елки, так с другой, обязательно пытаемся кому-то помогать".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и РождествоПесков, Дмитрий Сергеевич
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