Электроснабжение Заозерска под Мурманском восстановили по резервной линии

ТАСС, 22 декабря. Электроснабжение закрытого города Заозерска с населением более 9,6 тыс. человек в Мурманской области, где вечером 22 декабря отключился свет, восстановили по резервной линии, режим ЧС в городе отменили. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы городской администрации Арсений Филиппов.

"Весь город запитан по резервной линии, свет подан в каждый дом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в региональном главке МЧС, из-за отключения света была остановлена работа котельной. В городе сейчас, по данным синоптиков, пять градусов ниже ноля. Филиппов отметил, что после восстановления электроснабжения запустили котельную. "Режим ЧС снят, котельная запущена", - сказал он, отметив, что батареи в квартирах не успели остыть.

Ранее в администрации города ТАСС сообщили, что из-за аварии на трансформаторной подстанции во всем Заозерске отключилось электроснабжение. В 19:35 мск по этой причине в городе ввели режим ЧС. Все объекты Минобороны были запитаны по резервной линии в первую очередь. Также к резервному источнику питания подключили водозабор. Причина аварии устанавливается.

Закрытое административно-территориальное образование город Заозерск образовано с целью создания условий для безопасного и надежного функционирования объектов Северного флота и поддержания боеготовности одиннадцатой эскадры атомных подводных лодок. В состав ЗАТО входят город Заозерск, базы Северного флота, расположенные в губе Нерпичья, губе Большая Лопаткина, губе Малая Лопаткина, а также территория губы Андреева. Город находится в 100 км от Мурманска.