В Пензенской области построят семь новых школ до 2024 года

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Семь новых школ построят в Пензенской области до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам прямой линии губернатора Олега Мельниченко с жителями, которую показали в среду в эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

"До 2024 года в Пензенской области планируется построить семь новых школ. В рамках нацпроекта "Образование": в Мичуринском, Чемодановке и Бессоновке. Кроме того, в микрорайонах Пензы: на ГПЗ-24, в Заре, городе Спутнике и Арбеково", - отметили в пресс-службе.

По словам Мельниченко, строительство новых школ в Пензе позволит решить проблему со второй сменой в образовательных учреждениях. Наиболее крупный проект - открытие новой школы на 2,5 тыс. мест в пригороде Пензы - городе Спутнике - стоимостью более 2 млрд рублей. "Микрорайон молодой - 40 тыс. человек, молодые семьи, фактически все с детьми. Школа там нужна, как кислород. <…> Будем добиваться, чтобы к 1 сентября 2023 года дети пошли в новую школу", - отметил Мельниченко.

Кроме того, Пензенская область получила дополнительно 750 млн рублей из федерального бюджета на строительство школы в поселке Мичуринский рядом с областным центром.

Мельниченко отметил, что в 2022 году в регионе продолжится программа по ремонту школ. Ранее глава региона отмечал, что порядка 150 школ в Пензенской области требуют модернизации. За последние восемь месяцев в регионе отремонтировали 33 школы, на это направили более 111 млн рублей.

"Федеральный бюджет нам дает средства на капитальный ремонт 23 школ в следующем году, при этом мы не снижаем свои объемы финансирования, это плюс к запланированным объемам на уровне не ниже уровня текущего года. Думаю, что не менее 53 школ у нас пойдет под капитальный ремонт на 2022 год", - отметил Мельниченко.